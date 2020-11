Retten i Holbæk har afgjort retssagen, hvor en mand på 40 år var tiltalt for skatte- og momssvindel for 21,7 millioner kroner. Hans 33-årige lillebror var tiltalt for medvirken til svindlen.

Brødre tiltalt for omfattende million-svindel med skat og moms: Sådan lyder dommen

For anden gang på godt tre år er den 40-årige Kemal Cakar fra Kalundborg mandag fundet skyldig i omfattende skatte- og momssvindel i det Holbæk-baserede firma KC Mandskabsudlejning.

I 2017 blev han i Østre Landsret idømt to et halvt års fængsel for at have snydt de offentlige kasser for mere end fem millioner kroner i årene 2010 til 2013.