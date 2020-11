Først i næste uge afsiger Retten i Holbæk dom i sagen, hvor to brødre står tiltalt for grov skatte- og momssvindel i virksomheden KC Mandskabsudledjning i Holbæk.Foto: Mie Neel

Brødre tiltalt for millionsvindel: Lillebror benægter - storebror erkender delvist

Først i næste uge afsiger Retten i Holbæk dom i en sag om skatte- og momssvindel for 21,7 millioner kroner.

Efter et næsten syv timer langt retsmøde mandag udsatte retten afgørelsen i sagen, hvor to brødre på 40 og 33 år er tiltalt for i årene 2014, 2015 og de første tre måneder af 2016 at have snydt det offentlige for knap 6,5 millioner kroner i moms og 15,2 millioner kroner i A-skat og arbejdsmarkedsbidrag gennem den nu lukkede virksomhed KC Mandskabsudlejning, der var hjemmehørende i Holbæk.