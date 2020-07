To brødre fra Jyderup er ved Retten i Holbæk blevet dømt for våbenbesiddelse. Foto: Mie Neel

Brødre dømt for våbenbesiddelse

Holbæk - 17. juli 2020 kl. 10:36 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To brødre fra Jyderup blev torsdag idømt ubetinget fængsel for våbenbesiddelse, idet der den 16. april blev fundet et oversavet haglgevær i deres fælles lejlighed.

33-årige Jonas Johansen blev idømt to år og tre måneders fængsel, mens hans 22-årige lillebror slap med fire måneders fængsel, da man ikke mente, at der i hans tilfælde var tale om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Sagen mod dem blev afviklet i Retten i Holbæk, hvor Jonas Johansen forklarede, at han ikke vidste, at haglgeværet var funktionsdygtigt.

Han havde anskaffet sig geværet, fordi det skulle op og hænge på væggen som udsmykning.

Lillebroderen forklarede, at han havde set haglgeværet en enkelt gang, men at han troede, at det forlængst var blevet fjernet fra lejligheden, da politiet fandt det.

Men retten godtog ikke brødrenes forklaringer og fandt dem begge skyldige.

De blev som nævnt begge idømt fængselsstraffe, som hverken brødrene eller anklagemyndigheden ankede.

Det oversavede haglgevær med tilhørende patroner blev i øvrigt opdaget i forbindelse med en anden politiaktion.

Flere betjente dukkede således op i brødrenes lejlighed, fordi politiet havde fået et tip om, at der blev opbevaret narkotika på stedet.

Det blev der nu ikke. I hvert fald fandt politiets narkohunde ingen narko i lejligheden.

Til gengæld dukkede det oversavede dobbeltløbede haglgevær samt tre patroner op i forbindelse med ransagningen.