Biltema i Holbæk var træningsbane for unge, der skulle have ekstra støtte til at komme i gang med en uddannelse eller i job i projektet "Job-Bro til uddannelse".

Brobyggere hjalp unge i uddannelse og job

Der har fra januar 2018 til marts 2020 været en lind strøm af unge på broen til uddannelse. Brobyggere har hjulpet 58 unge holbækkere i gang med en uddannelse og i job. I alt 100 unge med brug for støtte til at rykke fra ledighed og lediggang deltog i projektet ”Job-Bro til uddannelse”.

-29 er i gang med en uddannelse, og 29 er i job. Det er det bedste resultat blandt de 11 kommuner i projektet, siger Lars Dinesen (S), formand for beskæftigelses- og uddannelsesudvalget i Holbæk. De 42 unge uden job og uddannelse har brug for og får støtte i andre tilbud til unge sårbare og udsatte.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering finansierede projektet fra puljen ”Job-bro til uddannelse”. Med midlerne var det muligt at ansætte mentorer, virksomhedskonsulenter og en projektleder.

Arbejdsmetoden fortsætter i indsatsen ”Broen mod uddannelse” for psykisk sårbare unge. Det samme gør kontakten til uddannelsesinstitutioner.

-Vi har også fastansat nogle af projektmedarbejderne som mentorer og kontaktpersoner til teamet Transitten under ungeindsatsen, forklarer David Jensen, chef for uddannelse til alle unge, til Nordvestnyt fredag.

Biltema i Holbæk har fungeret som træningsbane for unge, der ikke var klar til en almindelig praktik.

- Ud af knap 10 praktikanter blev fire ansat. Én er fortsat ansat, én er ansat i en anden kæde, og de sidste to er i gang med eller skal i gang med en uddannelse, forklarer Nis Kornum, Biltema Holbæk.

.