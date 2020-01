Bro bliver nok snart revet ned

Se billedserie Der har i flere år været en begrænsning på maksimalt otte tons for trafikken på broen, som formentlig snart rives ned. Foto: Hans-Jørgen Johansen



Holbæk - 03. januar 2020 kl. 21:12 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget tyder på, at en gammel bro på Ebberupvej syd for Tingerup snart bliver revet ned. Det nuværende rækværk er i så dårlig stand, at det sikkerhedsmæssigt er svært at forsvare, at folk uhindret kan færdes på broen.

Derfor har Holbæk Kommunes administration indstillet til klima- og miljøudvalget, at broen rives ned. Udvalget skal behandle sagen 7. januar, hvorefter den også skal i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Det har i mange år kun været tilladt at køre over broen med maksimalt otte tons totalvægt, men nu tilstanden så dårlig, at der skal foretages en istandsættelse eller en nedrivning.

Meget omfattende skader Rambøll har i en rapport fra 2018 skrevet, at »Broen har meget omfattende skader på de bærende konstruktioner, og rækværket er så skadet, at det må anses for ikke at opfylde sin sikkerhedsmæssige funktion. Skaderne er så omfattende at det ikke er givet, at en istandsættelse vil være anbefalelsesværdig i forhold til at udskifte hele bygværket«.

En nedlæggelse af broen vil betyde en begrænset omkørsel på få hundrede meter, som kun vil berøre få beboere. Hvis der skal ske en total udskiftning til ny bro, vurderer Rambøll, at det vil koste cirka 4,5 millioner kroner, inklusive projektering og tilsyn.

Der vurderes ikke at være en nævneværdig trafik over broen. Desuden har den nærmeste grundejer flere gange kontaktet kommunen med ønske om, at broen nedrives.

Bro går over for længst nedlagt jernbane Såfremt det besluttes at rive broen ned, gennemførtes arbejdet hurtigst muligt. Prisen er cirka 480.000 kroner, som kan hentes fra udisponerede midler fra budgettet for brorenoveringer i år.

Hvis der efter nedrivningen ønskes opført en ny bro, vurderes prisen til cirka tre millioner kroner.

En nedrivning vil betyde, at Ebberupvej bliver til to blinde veje, da vejen afbrydes nord for nummer 36.

Broen går over en gammel jernbanelinje, den sjællandske midtbane, hvoraf strækningen Ringsted-Frederikssund) blev nedlagt i 1936.