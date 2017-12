Briller til Kenya med onkel Charles

- Min onkel har brillerne med som håndbagage, når han rejser til Kenya. Han afleverer dem til sin optikerkontakt dernede, som så sørger for, at brillerne sendes videre til andre optikere. På den måde når de ud i landet til de fattigste, som har mest brug for hjælp til et bedre syn, fortæller Sarah Marie Juul Sørensen, som påtager sig at rense og opmåle alle de indleverede, brugte briller.