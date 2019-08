I 54 år var der en læreruddannelse i Holbæk, men i 2014 blev Holbæk Seminarium lukket. Står det til Holbæk Kommunalbestyrelse og herunder borgmesteren, skal der igen udklækkes lærere i Holbæk. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Brev til ny minister fra borgmester

Holbæk - 09. august 2019 kl. 05:49 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye regering er knap nok trukket i arbejdstøjet, men det har ikke fået Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) til at sænke tempoet eller ambitionerne.

Hun - og resten af Holbæk Kommunalbestyrelse - har nemlig et ønske om at gøre Holbæk til en uddannelsesby, og derfor har borgmesteren allerede sendt et brev til den nye uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

I brevet tager borgmesteren udgangspunkt i, at der i den nye regerings såkaldte forståelsespapir står, at der skal udarbejdes en plan for en bedre geografisk spredning af velfærdsuddannelserne. Christina Krzyrosiak Hansen peger i den forbindelse konkret på, at man i Holbæk ønsker at få både lærer- og pædagoguddannelsen tilbage til Holbæk. Blandt andet, fordi man i Holbæk og nabokommunerne står med nogle konkrete udfordringer.

- I løbet af de seneste par år er jeg blevet mere og mere opmærksom på, at vi har en udfordring på Sjælland og særligt i Nordvestsjælland, fordi vi ikke har særlig mange uddannelser, og vores uddannelsesniveau er desværre rigtig lavt. Efter jeg er blevet borgmester, er det også gået op for mig, hvad det betyder for en organisation som Holbæk Kommune og vores nabokommuner, siger Christina Krzyrosiak Hansen og fortsætter:

- For det er tydeligt, at efter man valgte at lukke lærerseminariet for en del år siden, er det gået nedad med tallene i forhold til, hvor mange der søger lærerstillinger, når vi slår dem op, men også hvor mange af vores lærere, der er uddannede. Det gælder også pædagoguddannelsen. Og der bliver vi som kommune også nødt til at lægge en langt større indsats i at tiltrække uddannelser tilbage til Holbæk igen, siger borgmesteren om baggrunden for, at hun sendte brevet.

Christina Krzyrosiak Hansen fortæller, at der tidligere var en mentalitet, hvor man lænede sig lidt tilbage og ventede på, at staten »gav« kommunen en uddannelse. Men i Holbæk Kommune lagde i sidste valgperiode stilen om og begyndte at gå aktivt ind i kampen for at få uddannelser tilbage. Og det er lykkedes med sygeplejerske- og finansøkonom­uddannelsen.

- Og da vi så fik en ny regering, syntes jeg, det på en eller anden måde var min pligt at skrive til den nye uddannelses- og forskningsminister. For at gøre det tydeligt, hvad det er for nogle udfordringer, vi har, men også for at fortælle hende, at vi allerede har eksperimenteret med nye uddannelsesveje i Holbæk Kommune. Vi har set, at det lykkedes, og vi er klar til at gøre det igen. Vi er som kommune klar til at gøre en indsats og tage et ansvar, forklarer borgmesteren, som mener, at uddannelser gavner hele egnen.

Christina Krzyrosiak Hansen fortæller, at hun stadig afventer et svar fra ministeren. Men hun er helt sikker på, at brevet vil gøre en forskel i forhold til at få flere uddannelser til Holbæk.

- Men vi skal selvfølgelig kæmpe videre og arbejde for det. Jeg har ganske ofte en dialog med forskellige uddannelsesinstitutioner og politikere. Og det vil jeg fortsætte med. Der skal stadig laves en del benarbejde, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Holbæk Kommune har allerede indgået en samarbejdsaftale med Professionshøjskolen Absalon med henblik på at øge chancerne for at få læreruddannelsen tilbage.

Samarbejdsaftalen skal kort fortalt sikre flere studerende på Professionshøjskolen Absalons læreruddannelse og flere dygtige, nyuddannede lærere på Holbæk Kommunes skoler.