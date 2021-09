Bred aftale om budgettet

De 23,5 millioner kroner, som næste år tilføres social­området, skal skabe bedre forudsætninger for at overholde budgettet på området. Der er flere borgere end tidligere, der er i målgruppen for en indsats, og der er flere komplekse problemstillinger. Selv om midlerne betyder bedre forudsætninger for at overholde budgettet, er politikerne enige om, at der stadig er et stort arbejde at gøre. Der skal prioriteres for at undgå, at andre områder skal skære ned for at dække de stigende udgifter på socialområdet.