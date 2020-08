Brandvæsenet blev kaldt ud til en brand, men det viste sig »bare« at være en brandvarm stegepande, der røg så meget, at den aktiviterede en røgalarm og var årsag til kraftig røgudvikling i en opgang.

Brandvarm pande sendte politi og brandvæsen på arbejde

Midt- og Vestsjællands Politi og Vestsjællands Brandvæsen måtte natten til mandag klokken 1.51 en tur til Knudskovsparken i Holbæk, da der kom et alarmopkald om en brand på stedet.

Da politi og brandvæsen kom frem, kunne de dog hurtigt konstatere, at der ikke var tale om en brand. Den kvindelige beboer i lejligheden var uskadt, og det var en varm stegepande, der have røget så kraftigt, at den havde aktiveret røgalarmen og været årsag til den kraftige røgudvikling i opgangen, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.