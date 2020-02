Brandvæsens økonomi i bedring

Derudover har ejerkommunerne i sommeren 2019 bevilliget en mio. kr. mere til Vestsjællands Brandvæsen, hvilket nu vil udgøre overskuddet og være med til at opskrive selskabets egenkapital, som var opbrugt med de tidligere års underskud. På nuværende tidspunkt forventes der ligeledes et overskud på en mio. kr. i 2020.

- Den økonomiske udvikling er vigtig for hele Vestsjællands Brandvæsen. Jeg ønsker, at fremtiden for Vestsjællands Brandvæsen bliver endnu bedre, derfor arbejder vi stærkt på at styrke vores økonomi. Borgere og virksomheder forventer og er afhængige af gode ydelser, derfor skal vi fremadrettet investere i vores vigtigste ressourcer, som er vores medarbejdere, fortæller den konstitueret direktør Lars Karlsen i pressemeddelelsen.