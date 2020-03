Artiklen: Brandvæsen advarer mod risiko for naturbrande

Efter flere dage med solskin og ingen regn er der efterhånden godt tørt i naturen, og det forstærkes af, at der stadig er en del bevoksning, som endnu ikke er sprunget ud.

Den cocktail får indsatsleder Jan Bruun, Vestsjællands Brandvæsen i Holbæk Kommune, til at advare de mange mennesker, der benytter det gode vejr til eksempelvis at afbrænde ukrudt.

- Det er jo ikke forbudt, men jeg vil godt opfordre til, at man tænker sig godt om og er meget forsigtig, for det er ret tørt derude lige nu, siger Jan Bruun søndag middag til sn.dk.

Advarslen kommer efter, at Vestsjællands Brandvæsen søndag ved godt 10.30-tiden blev kaldt til Pilevej i Vipperød. Her var der gået ild i en thujahæk i forbindelse med, at en beboer fjernede ukrudt med en ukrudtsbrænder.