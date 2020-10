Konservative kandidater præsenterede sig selv sammen med daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen i november 2017. Michael Suhr (í midten) blev valgt ind i Holbæks kommunalbestyrelse, Bent Brandt (th) blev førstesuppleant. Det betyder, at han nu overtager den konservative plads under Michael Suhrs sygefravær.

Brandt afløser Suhr - midlertidigt

Det betyder, at han ikke vil kunne varetage sine hverv i kommunalbestyrelsen og udvalg i en periode på over en måned. Dermed skal suppleanten ifølge loven om kommunernes styrelse indkaldes.

Michael Suhr har på Facebook meddelt, at han kæmper med en infektion i sin fod.

Bent Brandt skal have et vederlag på cirka 9.600 kroner om måneden for sit arbejde i kommunalbestyrelsen og udvalget, fremgår det af dagsordenen til kommunalbestyrelses møde den 7. oktober.

Det giver en merudgift for kommunen, for samtidig får Michael Suhr udbetalt sine vederlag under sygefraværet, men højst i ni måneder.

Det samme gør sig gældende, mens Venstres Morten Bjørn Nielsen siden april har været sygemeldt med stress, og Søren Harboe Rasmussen afløser i kommunalbestyrelsen og udvalget for børn og skole.