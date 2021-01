Brandfolk rykkede ud til skorstensbrand

Vestsjællands Brandvæsen måtte natten til søndag cirka et kvarter over midnat rykke ud til en villa på Smutvej i Mårsø.

- Vi sørgede for at rense skorsten og talte med husejeren om at få en skorstensfejer forbi for at rense yderligere, siger Kirsten Dandanell.