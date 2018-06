Brandfolk er gået hjem

Nu rykker politiet ind på brandtomten for at kigge nærmere på den tørretumbler, hvor branden med stor sandsynlighed er opstået.

- Vi skal have kigget på tørretumbleren og set, om det var en teknisk fejl, som førte til branden. For vi har i hvert fald ingen mistanke om, at der er foregået noget kriminelt. Men det er vigtigt at finde ud af, hvad der gik galt, så man kan forhindre det i at ske igen, fortæller kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.