Se billedserie Branden gik hårdt ud over erhvervsdrivende og familierne, der boede i husene. Her ses Skarridsøgade 11-15. Bemærk de to personer på bygningens facade ved karnappen - den ene i færd med at klatre op, den anden står med en brandslange. Fotos udlånt af Lokahistorisk Arkiv.

Branden i Jyderup - Historisk fortælling fra lokalarkivet

14. marts 2020

Den 8. august 1938 var en dag, man aldrig glemte i Jyderup. Det var dagen, hvor der var storbrand i byen.

Branden opstod omkring klokken 15.30 i et vaskehus på Søbæksgården, hvor der i løbet af dagen havde været gang i gruekedlen. Lynhurtigt bredte flammerne sig til Jyderup Tømmerhandel, der lå klos op ad gårdens udlænger samt til Købmand Chr. F. Jensens lagerbygninger. Herfra sprang ilden til en stor rødstensejendom på Stationsvej (i dag Skarridsøgade 11-15) med tre forretningslejemål og fire lejligheder. Også Bazarbygningen, der lå lige ved siden af på Stationsvej og indeholdte seks forretninger, udbrændte totalt.

Kaos i byen Alt var naturligvis kaos. På Søbæksgården forsøgte man at redde de grisesøer, smågrise og kalve, der var inde i staldene. Heldigvis var køer og heste ude på marken, men nogle af grisene lykkedes det ikke at redde. Ved Tømmerhandlen brændte alt på lagerpladsen og i skurene. Købmand Chr. F. Jensens lagerbygninger med kul, korn og foderblandinger led samme skæbne.

For forretningerne på Stationsvej 11-15 og for dem i bazarbygningen var det en katastrofe. Hvis det ikke var ilden, der ødelagde bygningerne, var det vandet, der blev brugt til slukningen. Og flere familier - otte i alt - mistede deres hjem og måtte genhuses.

Banken blev reddet Et lille lyspunkt i tragedien var, at det lykkedes at redde Handelsbank-bygningen, der lå lige op ad Bazaren samt Købmand Chr. F. Jensens forretning næstefter. Også Frølageret, der hørte til købmandsforretningen, lykkedes det at redde. På et tidspunkt var der også ved at gå ild i Hotel Skarridsøs Pavillon, der lå bag hotellet, men den klarede også frisag.

Der kom brandmandskab fra Snertinge, Holbæk, Ugerløse, Ruds Vedby, Ringsted og Slagelse, der gjorde en ihærdig indsats, men reelt kun kunne koncentrere sig om at forhindre yderligere spredning af ilden. At få tilstrækkeligt med vand viste sig også at være et stort problem - til sidst måtte man lægge slanger ned til Skarridsø og hente vand derfra.

Også tilstrømningen af tilskuere voldte problemer, så brandmandskabet havde svært ved at komme til.

På forsiden af aviserne Branden - eller røgen derfra - kunne ses over det meste af Sjælland. Den påkaldte også stor mediebevågenhed, idet ikke alene de lokale aviser (Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk

Amtstidende og Kalundborg Folkeblad) ryddede forsiden og beskrev malende kæmpebranden - det gjorde også de landsdækkende aviser.

Dagen derpå kunne man så småt gøre katastrofens omfang op. Skaderne skønnedes at beløbe sig til en kvart million, hvilket var et meget stort beløb i 1938-kroner. Og selv om bygninger, indbo, varelagre med videre var forsikrede, stod de berørte tilbage med store problemer, der ikke lige var klaret hen over natten.

Det var en hændelse, der satte dybe spor i lokalsamfundet.