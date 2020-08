Brand i skolebygning

Klokken 18.31 fik Midt og Vestsjællands Politi en melding om, at der var udbrudt brand i en værkstedsbygning, der ligger i forbindelse med Audebo Skole i Holbæk.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

- En borger havde set, at der stod en røgsøjle ud af bygningen, og kontaktede politiet. Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, men de måtte rive noget af taget af for at få slukket branden, siger vagtchefen til sn.dk.

Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået, og det skal undersøges nærmere.

Ingen kom til skade, men bygningen er tydeligt brandskadet.