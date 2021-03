Brand i nat: Mand og hund i livsfare

En 69-årig mand og hans hund er i livsfare efter at være blevet reddet ud af en lejlighed i Holbæk på Samsøvej kort før midnat tirsdag aften, da der udbrød brand på stedet.

Vagtchef Lars Galaz fra Midt- og Vestsjællands politi forklarer, at vagtcentralen får et alarmopkald fra naboen kl. 23.17 og kører til stedet, hvor der er kraftig røgudvikling.

- Brandvæsenet går ind i lejligheden med røgdykkere og finder en mand på et værelse. Han er svært røgforgiftet og i livsfare på grund af røgforgiftning, siger vagtchefen.