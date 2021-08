Se billedserie Godfred Hansen-Nord (th.), Jonas Hagemann Jensen og Sajeev Shankar (tv.) har udviklet brætspillet »Pundit«. Foto: Pundit Games

Brætspilseventyr i USA

Holbæk - 27. august 2021 kl. 05:54 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Godfred Hansen-Nord er et levende eksempel på, at det kan betale sig at følge sine drømme.

Han er 34 år gammel, og bor på sjette år i New York-bydelen East Village. Her lever han af at videreudvikle og markedsføre fodbold-brætspillet »Pundit.«

Det har ikke altid ligget i kortene, at Godfred Hansen-Nord skulle være spiludvikler. Han tilbragte sine første 20 år på en gård i Kagerup ved Mørkøv, hvorefter han flyttede til København og uddannede sig til civilingeniør.

Men for seks år siden, da Godfred Hansen-Nord arbejdede som konsulent for virksomheden Kearney, fik han muligheden for at blive overflyttet til deres amerikanske kontor. Det sagde han ja til, og det var her, at brætspilseventyret begyndte.

Drøm om eget firma

Godfred Hansen-Nord var ikke oprindeligt en del af Pundits grundlæggere.

Idéen til spillet opstod nemlig i 2018, da hans ven, Jonas Hagemann Jensen, sammen med sin kollega Sajeev Shankar begyndte at konkurrere i paratviden om fodbold som adspredelse på de lange arbejdsdage i New York.

Da de quiz-glade kolleger opdagede, at der ikke allerede fandtes et spil, som udfordrede deltagernes fodboldviden, blev idéen til Pundit født.

Spillet udkom for første gang i december 2019. Og det var et fantastisk spil, syntes Godfred Hansen-Nord, som selv er meget fodboldinteresseret.

Derfor så han også et stort potentiale i spillet, og da han blev inviteret til at investere i spillet, sagde han ja tak.

- Når der er noget, jeg gerne vil, så springer jeg til. Og jeg har altid haft lyst til at have en virksomhed, fortæller Godfred Hansen-Nord om sin beslutning.

En kæmpe opgradering

Godfred Hansen-Nord fortæller, at han i foråret 2021 stadig arbejdede 60-70 timer om ugen, mens videreudviklingen af Pundit foregik i fritiden.

Men i juni valgte han at tage springet og arbejde på fuld tid i firmaet, som har fået navnet »Punditgames.«

Juni var også måneden, hvor EM-feberen rasede over Danmark. Og det kunne godt mærkes på salget af brætspillet, som var blevet relanceret måneden før, efter at have fået en kæmpe opgradering af både design, regler og spørgsmål.

- Jeg tror, vi var heldige, at landsholdet klarede sig så godt, på trods af den hårde start, siger Godfred Hansen-Nord med en henvisning til Christian Eriksens hjertestop i den første kamp.

Engelske julegaver

Efter den danske relancering er spiludviklerne hos Punditgames allerede i fuld gang med næste skridt i forretningseventyret.

De har nemlig planlagt at lancere spillet i England i november, så det er klar til julehandlen. Og det kræver hårdt arbejde, for flere af spillets kategorier skal tilpasses det nye land.

- Vi er meget opmærksomme på, at spillerne både skal kunne lide spørgsmålene og sproget i spillet, fortæller Godfred Hansen-Nord.