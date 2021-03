Den senere tids uro er en opgave for politiet, men kommunen har også et ansvar, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Borgmesteren kontakter politiet efter uro ved stationen

Flere nylige voldsepisoder, blandt andet i stationsområdet i Holbæk, får nu borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) til at reagere.

Hun har flere gange i denne uge har været i kontakt med politiet og skal igen i næste uge drøfte en plan med politiet, oplyser borgmesteren i en pressemeddelelse.

- Jeg tror på, at vi skal løse udfordringen med utryghed på flere niveauer. Politiet har et vigtigt ansvar og skal handle nu og her. Det har vi også som kommune, og som borgere skal vi stå sammen om trygheden, siger borgmesteren.

Hun fortæller, at hun har hentet inspiration i et virtuelt møde, hvor hun selv inviterede borgerne til dialog.

- I den seneste tid har vi oplevet ubehagelige hændelser flere steder i vores kommune. Det har skabt utryghed for mange borgere og også for mig. Det bekymrer mig, når forældre fortæller mig, at deres børn ikke tør tage toget hjem om aftenen, fordi stationen er utryg. Sådan skal det ikke være, og det vil jeg have gjort noget ved nu, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.

25 var med til det virtuelle møde - det er grænsen for, hvor mange der kan deltage. Og der kom mange gode input, beretter borgmesteren.

- Der var flere unge med som havde gode ideer til, hvordan lokale byrum kunne gøres mere trygge også i de sene timer. Nogle af ideerne omhandlede mere lys på eksempelvis Markedspladsen. Andre handlede om vigtigheden i natteravne. Andre ideer omhandlede konkret, at der blev opsat mere overvågning på stationen. En pointe, der også gik igen for flere, var, at noget handler om en indsats her og nu, men der skal også arbejdes på et langt sejt træk, der gør, at de mennesker, der lige nu skaber utrygheden, kommer ud og får sig noget bedre at tage sig til, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.

Borgmesteren planlægger i øvrigt en længere række af virtuelle møder med borgerne med skiftende emner. Det foregår med borgmesterens Facebook-profil som omdrejningspunkt.