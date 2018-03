Borgmesteren åbner Svinninge Messen

Messen lukker klokken 18.00.

Søndagens program starter klokken 10.00 - husk at der skiftes til sommertid om natten mellem lørdag og søndag. Tryllekunstneren Andre Nybo tryller for børn og voksne går på scenen klokken klokken 11.45, og klokken 13.30 er der igen modeshow med tøj og modeller fra Butik Marianne, Jyderup. I løbet af eftermiddagen synger koret Visible Voices to gange på scenen. Det er klokken 14.30 og klokken 15.30. Også denne eftermiddag er der dartturnering under ledelse af den lokale dartklub »Fluen Sj.« Dagens afsluttende underholdning bliver lodtrækninger på indgangsbilletter med præmier fra udstillerne og gavekort, skænket af Lions Club Svinninge. Præsidenten for Lions Club Svinninge siger tak for denne gang, når klokken bliver 17.30.