Torsdag bød på nye restriktioner i Holbæk - frustrerende, men nødvendigt, vurderer borgmester Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Thomas Olsen

Borgmesteren: Frustrerende, men nødvendigt

Holbæk - 10. december 2020 kl. 18:47 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

De nye coronarestriktioner er frustrerende, men nødvendige. Det konstaterer Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) oven på en torsdag, hvor corona-pandemien gav rig anledning til bekymring.

Nogle lyspunkter var der dog - Falck spurgte kommunen, om den kunne pege på et sted, hvor Falck kan lave en ny teststation. Dén opgave blev løst på to timer. Og testcentret åbner på mandag.

- Men overordnet er det ærgerligt, at vi nu skal rette ind efter nye endnu skrappere restriktioner. Smittetallet i Holbæk Kommune har ellers ligget ret lavt i en periode. Men de seneste dage er smittetallet er steget, og vi må simpelt hen erkende, at corona ikke kender til kommunegrænser. Så jeg er ikke i tvivl om, at restriktionerne er nødvendige, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Hun er bekymret for, hvad restriktionerne gør ved kommunens cafeer og restauranter og for kulturlivet. Og sidst, men ikke mindst hvad det vil betyde for handelslivet.

- Jeg vil i hvert fald gerne slå et slag for, at borgerne køber deres julegaver i vores egne butikker. Og har man mulighed for det, så er det fint, hvis man også overvejer restauranternes takeaway-tilbud. Eller køber et gavekort. Det kan betyde rigtigt meget for, hvor godt restaurant- og forretningslivet klarer sig gennem den kommende tid, siger borgmesteren.

For lang ventetid Ud over restriktioner var den manglende testkapacitet også et af dagens varme emner, hvor mange medier nævnte Holbæk som det sted, hvor ventetiden på en test var længst.

- Det er virkelig frustrerende. Med de stigende smittetal har behovet for testkapacitet aldrig været større. Jeg er ikke i tvivl om, at regionen gør, hvad den kan. Men jeg har alligevel tilladt mig at sende en melding om, at kapaciteten måske ikke er helt rimeligt fordelt. Når ventetiden i Holbæk er meget længere end i andre kommuner, kunne man måske se lidt på fordelingen af ressourcerne, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

I hvert fald var det kærkomment, da Falck torsdag formiddag kontaktede borgmesteren, fordi Falck gerne vil åbne en teststation.

- De skulle bruge en del plads. Og der skal også være gode parkeringsmuligheder. Jeg fik samlet direktionen, og vi fandt hurtigt løsningen, nemlig at de kan leje sig ind i Stadionhallen, fortæller borgmesteren.

Falcks teststation åbner mandag klokken 11. Og i den forbindelse er der i øvrigt også job at få.

- Vores jobcenter har taget kontakt med Falck og er allerede i gang med at gøre, hvad de kan for at hjælpe med rekrutteringen, siger borgmesteren.