Borgmester vil have tjekket omstridt bosteds-firma

I Ekstra Bladet anklages Erik Filthuth for at bruge firmaets penge på private formål, og det har fået borgmesteren til at gå på Facebook.

- Jeg ved, at rigtig mange har spurgt sig selv om, hvad der er foregået. Det gør jeg også selv, skriver borgmesteren, som vil have vendt »hver en sten i sagen«.

Borgmesteren skriver desuden, at hun er ked af det og rasende over, at »vores fælles skattepenge tilsyneladende er endt i private lommer og har finansieret et ekstravagant privatforbrug i ledelsen«.