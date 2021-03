Borgmester udpeget til nyt vækstteam

Der er i alt 10 personer i det lokale team, som er sammensat af folk fra erhvervslivet, fagbevægelsen, erhvervshusene og kommunerne, og her er det Holbæks borgmester og hendes kollega John Brædder, Guldborgsund Kommune, som skal tale for kommunerne.

Biosolutions dækker blandt andet over virksomheder, der udvikler teknologier, materialer og løsninger, der kan være et alternativ til fossile produktionsmetoder, processer eller produkter.

- Her i det nordvestsjællandske har vi en hel del virksomheder, der allerede er eller har et potentiale til at blive vækstfyrtårne indenfor biosolutions. Samtidig har vi også en del øer, som hver dag arbejder på at være attraktive for både virksomheder og tilflyttere, siger Christina Krzyrosiak Hansen i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for at få en plads i et så vigtigt team. Vi har stærkt brug for planer for, hvordan vi kan styrke væksten i erhvervslivet på den anden side af corona-krisen. Jeg ser meget frem til at gå i en bred dialog med erhvervslivet og borgmestrene på Sjælland og øerne, så vi kan komme med de bedst mulige anbefalinger til regeringen, tilføjer borgmesteren.