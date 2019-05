Se billedserie Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) brugte sin tale i Østre Anlæg på børn og unge. Hun opfordrede Folketinget til et opgør med de nationale test. Foto: Per Christensen

Borgmester i 1. maj-tale: Vi skal droppe nationale test

Holbæk - 01. maj 2019

Mens landspolitikerne i deres 1. maj-taler onsdag i Østre Anlæg i Holbæk kredsede om det meget snarlige folketingsvalg og ønsket om at sende den nuværende regering på pension, valgte Holbæks socialdemokratiske borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, at tale om børne- og ungepolitik.

- Vi har et samfundsproblem, der bliver større og større, når alt for mange unge mennesker mistrives. I min egen ungdom, der ikke ligger så langt væk, var der plads til at drømme og eksperimentere med livet. Men i dag føler mange unge, at livet er en stor eksamen, hvor de hele tiden skal testes, måles, vejes og evalueres, sagde Christina Krzyrosiak Hansen, der var eftermiddagens første taler.

Hun appellerede til et opgør med karakterræs, perfektionisme og den kontrol, som politikerne selv har været med til at lægge ned over blandt andet skoler og uddannelsesinstitutioner.

Det har, ifølge borgmesteren, skabt en præstationskultur, hvor taberne er de unge.

Christina Krzyrosiak Hansen kom med et par forslag til, hvordan hun mener, at udviklingen kan vendes.

- Vi politikere skal turde slippe grebet om vores institutioner og lade medarbejderne gøre det, de ved er rigtigt. Og så skal vi give plads til, at man kan fejle, lød det fra Christina Krzyrosiak Hansen, der også havde et andet, meget konkret forslag med i sit 1. maj-budskab.

- Jeg har et ønske til vores folketingspolitikere, og det er, at vi er nødt til at droppe de nationale test i vores folkeskole, sagde Christina Krzyrosiak Hansen og høstede klapsalver.

Hendes eget parti var i 2006 med til at indføre de nationale test, hvor landets skoleelever evalueres i en række ensartede prøver i forskellige fag og på forskellige klassetrin. I efteråret sidste år meldte Socialdemokratiet sig parat til at droppe de nationale test for de yngste elever samt ændre den omdiskturede test for eleverne på de ældste klassetrin.

Men Holbæks borgmester slår altså til lyd for helt at fjerne de nationale test.

- Jeg mener oprigtigt, at vi skal droppe testene. Og når vi har gjort det, skal vi i stedet tage fat på at hjælpe ordblinde, der kan gå en hel skoletid igennem uden, at nogen opdager, at de er ordblinde. Vi skal indføre obligatorisk screening for ordblindhed. Jeg er klar over, at det ikke er noget, vi bare kan beslutte lokalt, men det skal ikke forhindre os i at kæmpe for det, pointerede Christina Krzyrosiak Hansen, der også vil have et særligt udvalg til at arbejde med at bekæmpe mistrivsel blandt unge i Holbæk Kommune.