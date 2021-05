Christina Krzyrosiak Hansen portræt til fri afbenyttelse

Borgmester er vred og chokeret efter racistiske tilråb: Læs reaktionerne her

Holbæk - 25. maj 2021 kl. 11:13 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Reaktionerne efter skolelærer Kodes Hamdi fra Holbæk delte en video fra sin familietur til Kastrup Havn i lørdags har været mange. Videoen på Kodes Hamdis Facebook har været delt over 5000 gange og har også floreret i medier og på Twitter.

Borgmester i Holbæk, Christina Krzyrosiak Hansen (S), er forfærdet over videoen.

- Det gør mig både chokeret og vred over, at folk opfører sig på den måde over for almindelige mennesker, der er på tur, udtaler hun til Nordvestnyt.

Kommentarerne har også været mange på de sociale medier, hvor der har været stor opmærksomhed om videoen, hvor man ser en mand i en grøn trøje overfuse Kodes Hamdi og hendes mand foran deres to børn på havnen i Kastrup.

Christina Krzyrosiak Hansens partifælle udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund (S), der ellers er kendt for en hård debattone, tager i en kommentar på twitter kraftigt afstand fra episoden.

- Urimeligt verbalt racistisk overfald mod denne familie. Hører ingen steder hjemme. Gode tanker til familien og især deres små drenge; jeg er ked af de fik så ubehagelig en oplevelse. De er en del af et stort fællesskab, som står sammen med dem, skrev Rasmus Stok­lund mandag på Twitter.

Den forhenværende erhvervsminister fra Det Konservative Folkeparti Rasmus Jarlov (K) lagde heller ikke fingre imellem, da han på twitter kalder mandens opførsel for forkastelig.

- Forkastelig opførsel. Stakkels små børn. Modstand mod masseindvandring skal aldrig gøres til noget personligt, hvor man kritiserer den enkelte indvandrer for at være i Danmark. Det er totalt urimeligt og bringer intet godt med sig. Kun ulykkelighed og sorg, skriver han på Twitter.

Udlændingeordfører for Radikale Venstre, Kristian Hegaard (R), har på Facebook skrevet en større opdatering, hvor han blandt andet peger på, at der i Danmark er behov for en handlingsplan mod racisme og hadforbrydelser.

- Denne video er forfærdelig. Den er racistisk. Den er modbydelig. Man får en klump i halsen og en sten i hjertet. Stakkels børn. Heldigvis blev det optaget og forældrene håndterede det flot. Men for mange er dette hverdag. At blive talt ned til. At blive afvist på natklubben. At Allan har større chance for at blive indkaldt til jobsamtale end Ali. Det bliver ikke optaget. I et demokratisk samfund skal alle mødes lige i ord og handling, skriver han.