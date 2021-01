Sygehusvaskeriet i Holbæk brændte i juni 2018. Nu er et nyt på vej i Jyderup. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Borgmester: Sygehusvaskeriet bliver hos os

- Det nye sygehusvaskeri skal ligge i Jyderup. Det er besluttet af et meget stort flertal i regionen, og der er ikke kommet nye faktuelle oplysninger frem, som peger i en anden retning.

Det siger Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), efter at flere politikere i den seneste tid har været på banen for at få flyttet det kommende vaskeri til Svebølle i Kalundborg Kommune.