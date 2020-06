Holbæk Kommunes borgerservice på Jernbanevej åbner igen på mandag for personlig betjening, men man skal huske at bestille tid på forhånd, uanset hvad man skal have ordnet. Foto: Agner Ahm

Borgerservice åbner igen: Du skal huske at bestille tid

Holbæk - 12. juni 2020 kl. 17:32 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samfundet vender mere og mere tilbage til normalen før corona-nedlukningen i marts, og nu tager Holbæk Kommunes borgerservice også et pænt skridt i retning af genåbning.

Fra på mandag den 15. juni er borgerservice på Jernbanevej i Holbæk igen klar til at tage imod borgerne og give dem en personlig betjening. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Men, understreges det, ikke alt er som før. For at mindske den fortsatte risiko for spredning af coronavirus, indfører borgerservice i forbindelse med genåbningen obligatorisk tidsbestilling. Det betyder med andre ord, at man ikke længere bare kan møde op i borgerservice uden en aftale.

Sådan bestiller du tid Tidsbestilling til Holbæk Kommunes borgerservice kan gøres via Holbæk Kommunes hjemmeside. Siden er åben døgnet rundt.

Man kan også ringe til kommunen på 72 36 36 36 mandag til onsdag mellem klokken 8 og 16, torsdag klokken 8 til 17.30 og fredag klokken 8 til 13.

Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00 giver hjælp til tidsbestilling. Linjen er åben mandag til torsdag mellem klokken 8 og 20, fredag klokken 8 til 16 og søndag mellem klokken 16 og 20. - Ved på forhånd at bestille en tid hjemmefra, gør vi det mere trygt at møde op hos os i borgerservice. Når vi kan styre, hvor mange borgere, vi har inde ad gangen, kan vi bedst muligt sikre, at der er god afstand mellem borgerne og mellem borgere og medarbejdere. På den måde kan vi også tage bedre hensyn til de af vores borgere, som af forskellige årsager hører til i risikogrupperne, siger leder af borgerservice, Lise Alstrup Larsen, i pressemeddelelsen.

Tidsbestillingen gælder uanset om man skal have lavet pas eller kørekort, melde flytning eller ordne forhold omkring pension eller helbredstillæg. For blot at nævne nogle af de opgaver, borgerservice tager sig af.

Man kan bestille tid via kommunens hjemmeside, men det er også muligt at ringe til kommunen på 72 36 36 36 og få hjælp til tidsbestilling hos borgerservice.

Der kan også bestilles tid til at låne en pc hos borgerservice, hvis man ikke selv har pc eller netadgang på anden vis.