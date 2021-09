Se billedserie Medarbejdernes ve og vel lå mange ældre på sinde, da Ældre Sagen holdt valgmøde. Især fordi pressede ansatte giver dårligere service for de svageste ældre. Der mangler hænder, og derfor kan ældre borgere møde så mange vikarer og nye ansigter, at de opgiver at huske navne og bliver utrygge, lød det omkring bordene. Foto: Per Christensen

Borgerråd: Sæt de ansatte fri og få en bedre ældrepleje

Holbæk - 17. september 2021 kl. 12:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Hav tillid til de ansatte i ældreplejen, giv dem selvbestemmelse og sæt dem fri, så bliver de i jobbet, og nye vil komme til, sværere er det ikke, mente mange fremmødte på Ældre Sagens valgmøde med ni opstillede kandidater til kommunalvalget i november.

Andre troede mere på penge som lokkemiddel, og den tanke har politikerne i Holbæk også tænkt.

Der kan være et fastholdelsestillæg på vej i budget 2022 på mindst 800 kroner, sagde medlem af ældre- og sundhedsudvalget Steen Klink (DF).

Men både han og hans to kollegaer i udvalget, Emrah Tuncer (R) og Leif Juhl (EL) fastslog, at det kun ligestillede Holbæk med nabokommuner i konkurrencen om for få faguddannede.

Derfor skal Holbæk være bedre til at fastholde og nurse flere unge ind i sosu­uddannelsen og ikke som i dag skræmme dem væk med dårlige praktikforløb.

Små teams i spil Men hvorfor fravælger sosu'er og sygeplejersker Holbæk, lød spørgsmålet ved bordene. Løn og elendige arbejdsvilkår, var buddet og svaret fra andre fremmødte.

Det er ikke godt, sagde borgmester Christina Krzy­rosiak Hansen (S), og det skal ændres, lovede hun og de otte andre kandidater.

Det løfte blev også givet på Ældre Sagens valgmøde for fire år siden og halvvejsmødet i 2019, og siden er der skåret ned, effektiviseret og lagt et større pres på de ansatte, var reaktionen fra mødedeltager.

Der er tilført penge, men Holbæk taber i konkurrencen om at få ansat faguddannede på grund af et dårligt rygte, fastslog tidligere ansatte.

Der blev fra panelet og ved bordene talt meget om små selvstyrende teams i stedet for central styring for at øge arbejdsglæden. Denne gang skal der penge med modsat et tidligere forsøg, der endte med at presse de ansatte yderligere.

Det er lidt dyrere, men man undgår dyre vikartimer, der er overskud på kontoen for arbejdsglæde, og det er lettere at rekruttere medarbejdere, forklarede Camilla Hove Lund (V), der er med i et forsøg i Ringsted Kommunes hjemmepleje.

Giv tid til kerneopgaven Gør noget ved et tidligere løfte om at fjerne overflødig dokumentation og frigivtid til kerneopgaven at give de svageste ældre den hjælp, de har behov for og ikke lade økonomi styre visitationen.

Der blev efterlyst nærvær og mere borgerbestemmelse. Og der skal være mere tid ude hos borgerne, som skal have værdigheden tilbage i stedet for at falde over robotstøvsugeren, gå med samme ble i to dage, få dikteret sengetid og dag ud og ind få hjælp af tilfældige og ikke-faguddannede medarbejdere.