Se billedserie I 2014 blev Per Timm ansat som borgerrådgiver i Holbæk Kommune. Til årsskiftet går han på pension. Han forlader dog ikke det gamle rådhus helt, for her skal han være rådhusbetjent. Foto: Christina Quist

Borgernes mand takker af

Holbæk - 07. august 2021 kl. 14:57 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Per Timm Jensen har arbejdet hele sit liv. Og han har arbejdet meget. For det har ikke været usædvanligt, at han har brugt 60-70 timer om ugen på sit job.

Ved årsskiftet er det dog slut. For her stopper den 66-årige holbækker som borgerrådgiver i Holbæk Kommune, da han går på pension.

- Jeg tog beslutningen allerede sidste sommer. Og fratrædelsesaftalen blev indgået i december. Når man når op i min alder, tror jeg, det bliver rart at opleve et liv uden arbejde. Jeg vil ikke arbejde så længe, at det ender med, at man bliver puttet i graven to dage efter, man er stoppet, siger Per Timm Jensen om sin beslutning om at stoppe.

En vigtig funktion Per Timm Jensen er uddannet lærer på Holbæk Seminarium.

Han blev efterfølgende ansat som lærer på den daværende Slotsmarksskolen i Holbæk, inden han blev viceskoleinspektør og efterfølgende skoleleder på Holbergskolen i Dianalund. Herefter blev han skoleleder på Tuse Skole, hvor han var med til total om- og udbygning af Tuse Skole.

Dernæst blev han børne- og skolechef i Dianalund Kommune og efter kommunesammenlægningen for hele Sorø Kommune, inden han den 1. maj 2014 blev ansat som borgerrådgiver i Holbæk Kommune.

I de seneste syv år har det altså været ham, kommunens borgere kunne gå til og få hjælp og vejledning til at finde vej gennem det kommunale system eller blive vejledt i, hvordan man klager med videre.

Under Corona-pandemien er antallet af borger-henvendelser faldet, men typisk har der været mellem 1000 og 1200 førstegangshenvendelser i de år, Per Timm Jensen har været borgerrådgiver, fortæller han.

- Det er en sindssyg vigtig funktion. Det er ikke alle kommuner, der har en borgerrådgiver. Jeg er rigtig glad for, at hele kommunalbestyrelsen bakker op om funktionen. For det kommer borgerne i Holbæk Kommune til stor gavn og glæde, siger Per Timm Jensen.

Kigger på hele situationen I hele sit liv har det ligget Per Timm Jensen meget på sinde at hjælpe andre. Det var tilfældet, da han var lærer, og det har været tilfældet, når borgerne har henvendt sig til ham.

Ifølge Per Timm Jensen har de borgere, der har henvendt sig til ham, været maksimalt presset. Det er ofte borgere, der har flere problemer at slås med. Og det kan være alt fra arbejdsløshed til skilsmisse eller børn med diagnoser, der har væltet læsset for dem.

- Borgerrådgiverens job er at hjælpe dem. Målet for os er at sikre, at de borgere, der kommer, kan få et godt og bedre liv. At de kan sove om natten og få mad på bordet. Det giver en stor tilfredsstillelse, hvis jeg bare kan finde en lille åbning, der kan hjælpe dem, forklarer Per Timm Jensen.

- Jeg ved godt, man ikke kan redde hele verden. Men hvis man har kan hjælpe bare ét menneske, har man gjort en forskel. Og det betyder meget for mig at gøre en forskel, fortæller han.

Bliver på rådhuset I sit liv som pensionist vil Per Timm Jensen også hjælpe andre og gøre en forskel.

For selvom han går på pension, fortsætter han faktisk med at arbejde en smule. Fra årsskiftet skal han nemlig være rådhusbetjent på det gamle rådhus i Holbæk. Det er et job, hvor han i gennemsnit skal arbejde fire og en halv time om ugen.

- Mit job bliver at sørge for, at alt spiller. Både for kommunalbestyrelsen, men også for de borgere, der kommer til møderne. De skal alle gerne have en god oplevelse, siger Per Timm Jensen.

Udover jobbet som rådhusbetjent er han stadig lidt usikker på, hvad pensionisttilværelsen ellers skal bruges på. For på grund af sit arbejdsliv har han ikke haft tid til fritidsinteresser, fortæller han.

- Jeg har tre børn og tre børnebørn, som jeg vil bruge tid på. Men jeg skal også finde ud af at gøre noget for mig selv. Det er lidt skræmmende. Men jeg har hørt, at folk siger, de får så travlt, når de går på pension, så mon ikke også jeg får det, siger Per Timm Jensen.

Han fortæller, at han gerne vil ud at rejse. Både på en solferie, hvor han slapper af ved poolen. Men han overvejer også at tage lidt ud i verden for at opleve andre kulturer.

- Jeg vil gerne se andre folkeslag, andre slags mennesker og opleve deres kulturer, siger den snart forhenværende borgerrådgiver.