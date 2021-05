Jan van der Steen, René Abild og Anders Rasmussen fra Ugerløse Lokalforum er klar til at fremlægge planer. Det sker på et borgermøde i næste uge.

Borgerne mødes om hal, boliger og butik

Dén plan præsenteres tirsdag i næste uge for alle interesserede. Det sker ved et borgermøde, som holdes i festteltet på byens sportsplads.

Det ene element er at finde enighed om en placering til en forretning, som Netto gerne vil have bygget i byen.

Det andet element handler om en eller anden form for seniorboliger. Som i en række andre lokalområder mangler der mindre boliger til ældre borgere, som er parat til at sige farvel til parcelhuset, men som gerne vil blive boende i området.

Det tredje og sidste element handler om en eller anden form for samlingssted. Det kan være en rigtig hal - som det eneste lokalområde har Ugerløse ingen hal. Men lokalforum har forsøgt at brede ideen ud, så det handler om mere end bare en sportshal.

Tirsdag den 18. maj er lokalforum klar til at præsentere ideerne. Meget afhænger af modtagelsen på borgermødet - hele ideen med mødet er at få testet, om der er bred lokal opbakning. Hvis den er hjemme, kan lokalforum så gå videre med planen.

Men arrangørerne slår et slag for, at alle tager coronaen alvorligt og bruger deres sunde fornuft. Rutinen har de fleste nok styr på i forvejen: Mundbind og en frisk negativ coronatest er noget af det, som kan sikre, at ingen går hjem med en grim virus i halsen. Og så behøver der måske heller ikke komme mere end én fra hver husstand.