Se billedserie Anja Edelslund Birkebæk har været med til at udrulle Jyderups smittestop-koncept »Sikker by«. Foto: Elisa Hauerbach.

Borgerne bakker op om som Sikker By

Holbæk - 29. oktober 2020 kl. 07:21 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Med eksponering i dags- og ugepressen, på flere førende TV-stationer og i radioen, kom Jyderup på det store landkort, da man i midten af september søsatte kampagnen »Sikker By«.

- Der var en initiativgruppe, der mente, at vi som by måtte kunne gøre en forskel og hjælpe med at få flere til at downloade appen Smittestop.dk. Både for deres egen skyld, men også for at gøre det mere sikkert at handle og færdes i Jyderup, fortæller Anja Edelslund Birkebæk fra Jyderup Erhvervsforening. Efter henvendelse fra initiativtagerne gik Jyderup Erhvervsforening aktivt ind i samarbejdet om at få skabt landets sikreste by, med hensyn til at begrænse spredning af Covid-19. Projektet blev derefter forankret i erhvervsforeningens regi.

Ønsket om at sprede budskabet om vigtigheden af at få downloadet smittestop-appen, blev til en kombination af oplysningskampagne og »belønninger til borgerne« i form af tilbud, rabatter og konkurrencer fra byens handlende og erhvervsliv.

Hjemmesiden og facebooksiden sikkerby.dk blev oprettet for at forklare vigtigheden af, at man downloadede appen, og brugt til offentliggørelse af konkurrencer og vindere. Samme sted kunne man også finde oplysninger om blandt andet muligheder for at komme ud i naturen omkring Jyderup.

- Mange butikker gav rabat til borgere, der kunne fremvise den aktive app på telefonen, og andre tilbød at hjælpe med at få den downloadet. I gadebilledet satte vi »sikkerby.dk« plakater op, og på butikkernes døre og indenfor var anbragt klistermærker. Vi ønskede at gøre det nemmere for alle at huske på, at vi kan hjælpe hinanden ved at stå sammen om at stoppe smitten i at sprede sig, forklarer Anja Edelslund Birkebæk videre.

Jyderup er den første og så vidt vides, den eneste by i landet, der gør så meget for at få borgerne til at forstå budskabet og hjælpe hinanden i kampen mod corona.

- Det varer ikke længe, før julegaverne skal købes, og så er det vigtigt, at vi bliver ved med at bruge de lokale butikker. Det kan vi, hvis vi ikke tager det ilde op, hvis en anden eksempelvis gør os opmærksom på at holde bedre afstand. På den måde hjælper vi hinanden og kan komme godt igennem julehandelen, uden at skulle sidde bag skærmen derhjemme og bestille julegaver og juleanden over nettet. Vi skal nemlig også passe på, at vi ikke isolerer os for meget, det er nemlig også farligt. Med dette initiativ føler vi, at alle er med til at passe på hinanden, slutter Anja Edelslund Birkebæk.