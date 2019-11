Solcelleanlæg på større markarealer - som her ved Hagesholm - kan være et led i den grønne omstilling, der er emnet for et borgermøde den 8. december.

Borgermøde om strategisk energiplan

Det sker med et stort borgermøde søndag den 8. december klokken 10-14 på Hotel Sidesporet, Ahlgade 1 B i Holbæk. Et borgerforslag, der resulterede i, at kommunalbestyrelsen i april vedtog at udarbejde en strategisk energiplan.

Med borgermødet får alle kommunens borgere mulighed for at bidrage til arbejdet med en plan, der skal fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi for klimaets skyld.

- Jeg håber, at så mange som muligt har lyst og mulighed for at deltage på mødet. Vi skal have sat den grønne omstilling på dagsordenen i Holbæk Kommune og lave en langsigtet plan. På det første møde kommer vi ikke til at snakke om konkrete løsningstiltag eller steder at placere dem. Vi skal først have sat et mål for, hvad kommunens vision for den grønne omstilling skal være. Så vil vi på et senere tidspunkt i en målrettet dialog med borgere, foreninger og virksomheder tage fat om de konkrete løsninger, der kan hjælpe til, at vi kommer i mål, siger borgemster Christina Krzyrosiak Hansen (S) i en pressemeddelelse.