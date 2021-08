Se billedserie Det nye boligområde omkring den nordlige del af Oldvejen har betydet en øget mængde trafik. Foto: Mie Neel

Borgermøde bød på flere ideer til ny vej

Holbæk - 26. august 2021 kl. 23:09 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

En forlængelse af Skagerakvej i Holbæk har været på tegnebrættet i en længere årrække. Det aktuelle projekt er også forsinket, men nu er projekteringen gået i gang. Et deltagertal omkring 90 ved et borgermøde torsdag aften vidner om, at det er et projekt, der er bred interesse for i området.

Forlængelsen af Skagerak­vej skal gå fra området lidt vest for T-krydset ved Nyvangs Allé-Oldvejen og i østlig retning til Munkholmvej. Her kobles den på lidt syd for den sydlige del af Tjebberupvej.

Forlængelsen skal blandt andet sikre, at trafik mellem Munkholmvej og det sydlige samt vestlige Holbæk undgår at køre igennem Holbæk centrum. Den nye vej vil i høj grad også aflaste den smalle Oldvejen, hvor der i den nordlige ende, op mod Munkholmvej, er udbygget med et nyt boligområde.

Forlængelsen af vejen bliver over en strækning på cirka 2150 meter med to spor på hver 3,25 meter. Hastighedsgrænsen foreslås at blive 60 kilometer i timen på hele strækningen.

Flere efterlyste en cykelsti Ved mødet blev der hurtigt fra flere deltagere efterlyst, at den nye vej forsynes med en cykelsti, og flere var forundrede over, at den ikke er med i første ombæring. Fra en af mødedeltagerne blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvor mange der vil bruge den nye forlængelse til at cykle på.

Per Fynbo fra Lokalforum Holbæk efterlyste en plan for flere cykelstier i området, og han foreslog et møde med Holbæk Kommune, gerne et åbent møde.

Budgettet er på 16 millioner kroner. Der blev i 2019 givet én million kroner til forundersøgelser, og året efter fulgte ni millioner kroner. Da det viste sig ikke at være nok, blev der i januar i år frigivet yderligere seks millioner kroner af kommunalbestyrelsen. Budgettet er ikke nok til samtidig at etablere cykelsti.

Er 16 millioner kr. nok? I øvrigt mente en af deltagerne, at 16 millioner kroner ikke rækker, men at det nok bliver 25 millioner kroner. Lars Brandt Christensen, der er seniorprojektleder i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur, mente dog, at de 16 millioner holder.

Ved borgermødet i kantinen på Holbæk Kommunes administrationscenter i Kanalstræde fortalte Jeroen Roelof fra rådgivningsvirksomheden Cowi om det foreløbige projekt.

Landinspektør Henning Østergaard, Skel.dk, fortalte om processen ved ekspropriation.

Frem til 23. september er der mulighed for at komme med ideer til miljøkonsekvensrapporten.

Et udkast til rapporten ventes sendt i otte ugers høring i slutningen af året. Venstre-medlem af kommunalbestyrelsen Christian Ahlefeldt-Laurvig sagde, at der har været vilje til at øge bevillingen Og han kunne ikke forestille sig, at den vilje er forsvundet.

På borgermødet blev det fra flere efterlyst, at der etableres et lyssignalanlæg på det sted, hvor forlængelsen af Skagerakvej skal kobles på Munkholmvej. Det er der dog ikke penge til i budgettet. Men Andreas Willer Jørgensen, vejingeniør i Holbæk Kommunes Vej og Trafik, forklarede, at det kan komme på tale senere. Nogle foreslog en rundkørsel, men den ville ikke kunne klare den stigende trafikmængde, sagde vejingeniøren.

Der køres rigtig stærkt Flere deltagere nævnte på mødet, at der nu køres rigtig stærkt på Oldvejen, ligesom der er meget gennemkørende trafik. Flere efterlyste midlertidige foranstaltninger, indtil den nye vej er klar.

Det blev blandt andet nævnt, at en person for nylig er kørt ned omkring Oldens Markvej. Og i sommerhalvåret kører der en del motorcykler med høj fart.

Der blev foreslået foranstaltninger som vejbump og skilte og en nedsættelse af hastighedsgrænsen.

Lars Brandt Christensen vil gå videre med at se på nogle midlertidige bump af hårdt gummi. Og måske en nedsættelse af hastigheden til 40-50 kilometer i timen, hvis politiet vil tillade det.

Det blev også berørt, at det er tanken at spærre Oldvejen ved Oldgården og måske et sted mere, når forlængelsen af Skagerakvej er klar.

Der er en håndfuld lodsejere, der skal afgive jord i forbindelse med projektet. Det fremgik af mødet, at nogle af dem ikke føler, at de ikke er blevet informeret godt nok i processen. Lars Brandt Christensen medgav, at det kunne have været bedre, ligesom borgermødet egentlig skulle have været holdt i begyndelsen af året, men det forhindrede coronarestriktionerne.