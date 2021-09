Borgerkrav: Plejehjemlighed skal være mottoet

Se billedserie Knap 100 borgere langt de fleste seniorer deltog i Ældre Sagens valgmøde og et ønske gik igen ved alle borde - byg flere plejeboliger, seniorboliger og ældreboliger. Hvor var der delte meninger om, men flere ønskede mindre plejehjem i lokalområder. Foto: Per Christensen

Holbæk - 17. september 2021 kl. 12:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Hvem vil bo i et center, blev der spurgt. Ingen lød svaret fra bord to på Ældre Sagens velbesøgte valgmøde. Også den sidste bolig skal være et hjem, så drop at bygge plejecentre, byg plejehjem og gør dem hjemlige, lød det.

Plejehjemlig er måske det nye ord i kommunalvalgkampen. For det er de ældres tur til at blive prioriteret, var budskabet til de ni kandidater på deres rundrejse til bordene på det private plejecenter Fjordstjernen i Holbæk.

Plejecenter i Holbæk Have Torsdag aften var det lige knap 100 ældres tur til at sætte ord på ønsker og minde om tidligere løfter om at sætte ældre øverst på dagsordenen og budgettet.

Men ældreområdet har ikke fået et løft. Og havde mødedeltagerne forventet en gavebod, blev de skuffet.

Det lovede de:

Christina Krzyrosiak Hansen (S) vil arbejde for at få et lokalt hospice.

Camilla Hove Lund (V) vil indrette plejehjem også til fysisk svækkede.

Steen Klink (DF) vil lokke flere til de aktive centre med måltidsværter i cafeen.

Emrah Tuncer (R) vil give unge bedre praktikforløb, så de vælger sosu-uddannelsen.

Ann-Louise Petersen (LA) ser gerne private plejehjem for hurtigere at løse pladsproblemet.

Leif Juhl (EL) vil arbejde for et plejecenter i Holbæk Have.

Michael Suhr (K) vil arbejde for mere menneske til menneske hjælp.

Bente Röttig (SF) vil se på kørselsordning til de aktive centre.

Thorsten Larsen-Seul (NB) vil give borgere, lokal ledelse og ansatte 100 procent selvbestemmelse. De kunne dog gå hjem fra mødet med en fornemmelse af, at Christina Krzyrosiak Hansen (S), Camilla Hove Lund (V), Steen Klink (DF), Emrah Tuncer (R), Ann-Louise Petersen (LA), Leif Juhl (EL), Michael Suhr (K), Bente Röttig (SF) og Torsten Larsen-Seul (NB) har nærlæst en ny analyse af ældreområdet og ved, hvor det halter på Holbæk Kommunes ældreområde. Og at de har ideer til, hvordan det kan og skal løses.

Allerede mens et nyt plejecenter - det hedder det stadig - er i planfasen, bliver arbejdet med endnu et plejecenter sat i gang, Det løfte fik deltagerne, og der er sat den første million kroner af i budget 2022 til forarbejdet.

Det bør bygges i Holbæk Have, hvor der tæt på kan bygges de efterspurgte seniorboliger og ældreboliger, var beskeden fra flere borde.

Byg små plejehjem Andre sagde nej tak til endnu et stort plejecenter i Holbæk by. De ønsker at vende tilbage til gamle dage med mindre plejehjem i lokalområderne. Dels fordi hjemligheden er svær at få øje på i det, nogle kaldte plejefabrikker.

Dels fordi det bliver lettere for en mand-kone at besøge sin kone-mand, og den mindre enhed giver bedre arbejdsklima og arbejdsglæde, er mere fleksibel og ikke mindst er mere borgernær.

Men udover det bliver dyrere at bygge, er problemet, at ældre efterspørger en plejebolig i Holbæk, svarede nuværende medlemmer af udvalget for ældre og sundhed. Et argument, som mindst en mødedeltager affejede med, at det er det ønske kommer fra pårørende og ikke de ældre selv.

For mange nye ansigter Men et stort plejecenter kan opdeles i enheder og få samme kvalitet som et plejehjem, lød det blandt andet fra Camilla Hove Lund, som i Ringsted Kommune arbejder med et pilotprojekt med selvstyrende teams i hjemmeplejen og gerne ser modellen i Holbæk Kommune

For også hjemmeplejen fik kritik på mødet. De fleste understregede, at problemet ikke er den enkelte hjemmehjælper, sosu-hjælper og sosu-assistent.

Det må være organiseringen og administrationen, sagde nogle. Måske, sagde andre, men det er også et problem med de mange ansigter og vikarer, der render ud og ind ad borgeres hjem. Det gør ældre utrygge, og endnu mere, når der er sprogproblemer.

Det er udfordringer og problemer, alle ni kandidater endda meget gerne vil løse, men Holbæk Kommune er i skarp konkurrence med landets øvrige kommuner om at få de alt for få uddannede i faste jobs.

Og uden fagligt uddannede medarbejdere går det ud over kvaliteten af hjælpen til de svageste, og det vil blive forværret de kommende år, beklagede både de fremmødte og kandidaterne.