Solvej Pedersen (R) har været på besøg på det nedlagte Møllevang i Store Merløse og fundet 16 tidssvarende plejeboliger. Med lidt lak og maling vil de hurtigt kunne tages i brug, mener hun. Foto: Solvej Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Borgere spørges om den gode plejebolig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere spørges om den gode plejebolig

Holbæk - 01. marts 2018 kl. 20:02 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommune har over 70 borgere med mere end 20 timers hjemmehjælp om ugen. Nogle får mange daglige besøg i hjemmet, men de står ikke på ventelisten til en plejebolig. Hvad afholder dem fra at søge, og hvad kunne motivere dem til at søge? Det skal administrationen undersøge for udvalget for Ældre og Sundhed, inden første spadestik tages til et nyt plejecenter.

Udvalgets formand Jeppe Jakobsen (DF) undrer sig. I hans øjne må det være tryggere at bo på plejecenter end ligge alene i eget hjem. Samtidig vil det give en mere effektiv hjemmepleje og mindske udgifter til udkørende hjemmeplejere.

Men det kræver, at der er pladser. Og lige er der 57 borgere på ventelisten til en plejebolig. Kunne nogle motives til at flytte til en bolig i et nedlagt plejecenter ville det lette presset. Ganske vist blev centrene nedlagt med begrundelsen, at de er udtidssvarende og erstattet med nye. Men på Møllevang i Store Merløse er der faktisk 16 tidssvarende boliger, siger Solvej Pedersen (R).

Holbæk Kommune garanterer, at en borger højst skal vente otte uger på en plejebolig. Og pladsgarantien overholdes, men ikke til specifikke pladser. Og problemet er netop, at de fleste søger et specifikt plejecenter. Det er især Samsøvej i Holbæk og Tysingehave i Tølløse, intet peger i retning af Store Merløse, konstaterer Jeppe Jakobsen i Nordvestnyt torsdag.