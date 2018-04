NemID, en computer og 710 underskrifter. Det er alt, hvad det snart vil kræve at få en sag til politisk behandling i Holbæk Kommunalbestyrelse. Foto: Christina Quist

Borgere får mulighed for at stille forslag

Holbæk - 08. april 2018 kl. 09:13 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden længere kan borgere i Holbæk Kommune, der kan indsamle 710 underskrifter, bestemme, hvad der skal drøftes af politikerne i Holbæk Kommunalbestyrelse.

Økonomiudvalget, hvor alle kommunalbestyrelsens partier er repræsenteret, har nemlig indstillet til kommunalbestyrelsen, at der skal indføres en ordning om såkaldte borgerdrevne forslag.

Økonomiudvalget fik på sit møde opstillet tre mulige scenarier for at indføre de borgerdrevne forslag. Udvalget valgte at pege på en løsning, der blandt andet indebærer, at forslagene skal stilles via kommunens hjemmeside, og at borgerne skal bruge NemID for at benytte ordningen.

Holbæk Kommunes borgmester Christina K. Hansen (S) ser frem til, at borgerne kan få indflydelse på, hvilke sager politikerne skal behandle.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt, hvis endnu flere borgere har lyst til at engagere sig i den kommune, de bor i. Og derfor synes jeg også, det er et fint forslag. Men når det er sagt, så håber jeg, at borgere alligevel vil gå de traditionelle veje også, hvor borgerne henvender sig direkte til politikerne, siger Christina K. Hansen.

Opstart i august

Hos Radikale Venstre, som oprindeligt fik sagen om borgerdrevne forslag på den politiske dagsorden, er gruppeformand Emrah Tuncer glad for, at partiets forslag nu bliver en realitet.

- Jeg er glad for, at hele økonomiudvalget bakkede op om det, og at det er et enigt økonomiudvalg, der indstiller det. Jeg synes, det er en oplagt mulighed for, at borgerne kan blive inddraget endnu mere end tidligere, Og at de måske også kan få nogle sager til behandling, som vi som politikere måske ikke ville turde røre ved af forskellige årsager, fortæller Emrah Tuncer.

Forslagene fra borgerne skal vedrøre kommunens anliggender. Kommunalbestyrelsen kan dog afvise et forslag, hvor der tidligere er truffet en beslutning - medmindre der er kommet nye oplysninger frem i sagen.

Efter planen skal borgerne kunne komme med forslag fra 1. august.

Læs mere om de borgerdrevne forslag i dagbladet Nordvestnyt lørdag.