Et lokalplanforslag til et nyt boligområde, der kaldes Peder Vævers Gård, i den nordlige del af Tølløse er i øjeblikket i høring, og en del naboer har ønske om, at betingelserne i lokalplanen bliver ændret.

Borgere efterlyser en anden boligtype

En række borgere, som bliver naboer til det kommende boligområde, der bærer navnet Peder Vævers Gård, i den nordlige del af Tølløse, er ikke begejstrede for det forslag til en lokalplan, som er i høring.

Det har fremgået af henvendelser til politikerne, ligesom det kom frem på borgermødet om lokalplanforslaget tordag aften med et halvt hundrede deltagere i Kulturhus No. 1 i Tølløse.

De tidligere henvendelser har allerede haft en effekt.

Politikerne skal beslutte plangrundlaget I marts 2016 overlod politikerne i det daværende Holbæk Byråd kompetencen for det nye boligområde med navnet Peder Vævers Gård i den nordlige del af Tølløse til kommunens administration. Med nogle års forsinkelse er der lige nu fremlagt et lokalplanforslag, hvor høringsfristen udløber 7. september.

Det er derfor i nogenlunde sidste øjeblik, at Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften besluttede at tilbagekalde kompetencen i forhold til plangrundlaget. Dermed er det altså politikerne, der skal træffe beslutning om vedtagelse af lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg.

Klima- og miljøudvalget og projektudvalget for udvikling af lokalområderne har fået henvendelser.

- Det er specielt fra naboer. De har ønsket, at høringsfristen blev forlænget, men da sagen har været forlænget i forvejen, mente vi ikke, det var muligt. I stedet ønsker vi at trække kompetencen tilbage og lade borgerne komme med forslag til, hvordan de gerne vil have det, forklarede formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF) i kommunalbestyrelsen.

Lokalplan skal passe til boligstrategi Han betegner det i øvrigt som et konstruktivt forslag, der er udarbejdet i fællesskab af Pernille With, der er formand for Grundejerforeningen Tølløse Øst (Rugvænget og Plantagevænget), og Rikke Rasch, Gyvelvej.

Forslaget blev fremlagt på borgermødet torsdag aften.

- Det er vigtigt med en lokalplan, der passer nøjagtigt til den boligstrategi, vi lige har vedtaget, siger John Harpøth.

Skal passe ind med resten Pernille With er glad for det positive samarbejde med politikerne.

- Og jeg synes, det var et rigtig fint møde i torsdags. Vi kan se i den områdeanalyse, der er lavet, at der er behov for mindre boliger, for eksempel til ældre og unge, hvis vi skal fastholde borgerne i Tølløse, siger Pernille With.

Ved borgermødet blev udkastet til et høringssvar fremlagt. Der ønskes større fokus på, at det nye boligområde »passer ind i resten af vores meget smukke og hyggelige stille del af Tølløse«. Der er bekymringer over udsigten til 8,5 meter høje huse i fulde to etagers højde med fladt tag. I stedet ønskes, at byggestilen bliver som det eksisterende med huse i én etage og taghældning.

Et andet fokuspunkt i udkastet til høringssvaret er tilkørselsforholdene. I det fremlagte lokalplanforslag er Pilevej den primære indfaldsvej til det nye boligområde. Synspunktet fra naboerne er, at det vil gøre trafikbelastningen på Pilevej for stor. Derfor foreslås det at lave en ny vejføring mod vest. Vejen kunne kobles på som et tredje ben på rundkørslen ved »hanken« nord for Kvarmløsevej.

Et tredje punkt i udkastet til et høringssvar vedrører ønsket om at sikre en grøn kile ved Rugmarken.

Også flere andre ventes at komme med høringssvar.

Boligplaner går mange år tilbage Planerne om boliger på det cirka 7,5 hektar store areal er langt fra nye. I 2002 købte Claus Jørgensen, Hjærtebjerggaard, arealet, som han i 2006 solgte videre til et byggefirma.

I 2008 blev arealet videresolgt til et andet byggefirma, som gik konkurs, og ved en tvangsauktion i 2010 blev arealet overtaget af Nørresundby Bank. Banken fusionerede i 2015 med Nordjyske Bank (nu en del af Ringkøbing Landbobank). Kuben Management A/S er bygherrerådgiver i de aktuelle byggeplaner.