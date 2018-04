Boost til ørred-bestanden

Den aften klokken 19 vil ørredsammenslutningen nemlig sætte tusindvis af små ørreder ud til glæde for lystfiskerne ved Isefjorden. Udsætningen sker om aftenen for at sikre, at skarver og måger, der kunne finde på at mæske sig i de små fiskebørn, er gået til ro.