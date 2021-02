Boost immunforsvaret

- Man kan ikke beskytte sig imod at blive smittet, men forløbet kan måske gøres lettere, hvis man har et godt immunforsvar. Det kan man blandt andet booste, ved at sørge for at indtage mad, der indeholder vigtige vitaminer, mineraler og mineraler, siger hun.

- Hold igen med fastfood. Sørg for at spise mange grøntsager. Bemærk, at det er normalt at få luft i maven, og at det går væk, når maven har vænnet sig til den nye kost. Gå ud i lyset og luften. Få motion hver dag. En gåtur er guld værd for kroppen. Har man eksempelvis spist søde sager, er det også en god ide at bevæge sig efterfølgende, så kroppens forbrænding kan nedbryde det indtagne, i stedet for at oplagre det. Fordel fedt og proteinindtaget over hele dagen, så fungerer kroppen optimalt. Få også søvn nok. Selv om søvnen bliver afbrudt af at man vågner om natten, er det summen af timer, der tæller omkring dækning af søvnbehovet. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at man drikker nok. Drik vand, prøv at undgå sukkerholdigt sodavand, for det skader mere end det gavner, slutter den kliniske diætist, der har klinik på Bispehøjen 86 i Holbæk.