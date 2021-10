Se billedserie Mandskabet på skonnerten Bonavista fra Holbæk blev dobbelte kapsejladsmestre hen over sommeren. Foto: Privatfoto

Bonavista vandt to store sejladser

Holbæk - 04. oktober 2021 kl. 15:21 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Nationalmuseets skonnert Bonavista har hen over sommeren været en tur rundt i de danske farvande og har blandt andet deltaget i to af Danmarks store kapsejladser, Fyn Rundt og Limfjorden Rundt.

Det sidste blev en overvældende succes, idet Bonavista, der deltog i den store klasse, blev en samlet vinder i begge sejladser.

I hver sejlads skulle der sejles fem etaper over fem dage, og her var sømandsskabet på Bonavista så dygtige, at de kunne holde de øvrige konkurrenter bag sig.

Men Bonavista har gjort meget andet end at deltage i kapsejladser. Skonnerten har således sejlet rundt ved de fleste af Danmarks kyster. Marstal og Nykøbing Falster i syd, Helsingør i øst, Nibe og Thisted i nord og Middelfart i øst.

Bonavista har sejlet med skoleelever og været med til at give dem en stor maritim oplevelse. Blandt andet har unge fra Holbæk været på togt til Anholt.

- Derudover har vi sejlet med mange forskellige mennesker. Både nogle, som har betalt for at sejle med rundt i en uge, og private selskaber. Blandt andet ved et sølvbryllup i Holbæk, fortæller Martin Andersen, der er skipper for Nationalmuseets skibe i Holbæk.

Gøres klar til vinteren

Bonavista skal nu lægges op for vinteren. Så den næste måneds tid vil mellem 15 og 20 søfolk have travlt på Krags Brygge, hvor de gør både Bonavista samt de to andre af Nationalmuseets skibe, Anna Møller og Ruth, klar til vinteren.

Søfolkene er Bonavistas egne, men der kommer også en halv snes nyuddannede søfolk fra skoleskibet Georg Stage. De har sagt ja til at deltage, fordi de på den måde får mulighed for at prøve den del af arbejdet på et skib af.

I forbindelse med klargøringen til vinteren skal alle sejl, tovværk og blokke afmonteres og tages ned.

- Så får vi mulighed for at gennemgå og reparere skibene hen over vinteren. Så det hele er klart, når vi igen sejler ud i slutningen af april, forklarer Martin Andersen.

Derudover skal skibenes master skrabes og olieres. Det foregår ved, at de unge søfolk bliver hejst til vejrs i op til 25 meters højde, så de kan komme til at lave arbejdet.

De tre skibe vil efter nedrigningen blive overdækket enkeltvis med teltdug, så arbejdet med at klargøre skibet kan foregå i tørvejr.

- Vi har et samarbejde med Georg Stage, hvor de nyuddannede matroser får et tilbud om at komme til Holbæk og prøve at være med til den del af arbejdet med et skib.Det er helt frivilligt, men en del vælger det, fortæller Martin Andersen.

Bonavista er i øvrigt sammen med skonnerten Fulton blevet udnævnt til Historiske Monumenter. Det er Skibsbevaringsfonden, som har udnævnt skibene på grund af det omhyggelige arbejde, der er gjort med at restaurere skibene tilbage til deres oprindelige udseende.