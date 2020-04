Boligselskab yder økonomisk rådgivning

Boligselskabet Sjælland står derfor klar med økonomirådgivning til deres beboere, som oplever, at det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen under de nuværende forhold. Boligselskabet med hoved sæde i Roskilde har i Holbæk Kommune 14 afdelinger med 737 boliger.

- Vi har gode erfaringer med at hjælpe beboerne i situationer, hvor de føler sig trængte på økonomien. Det er i den forbindelse vigtigt, at man som beboer ikke holder sig tilbage med at kontakte vores medarbejder, som sidder klar ved telefonen og tilbyder anonym rådgivning. Og her er det vigtigt at huske på, at en tidlig indsats øger chancen for at vi kan hjælpe.