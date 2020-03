Boligselskabet Sjælland, der har et af sine områdekontorer på Lundemarksvej i Holbæk, undersøger, om nogle håndværkere kan udføre opgaver allerede nu i stedet for at vente til efteråret. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Boligselskab forsøger at fremrykke opgaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligselskab forsøger at fremrykke opgaver

Holbæk - 22. marts 2020 kl. 10:19 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligselskabet Sjælland med tusindvis af boliger på Sjælland, blandt andet i Holbæk Kommune, forsøger at fremrykke håndværkeropgaver for millioner.

Boligselskabet undersøger mulighederne for, at håndværkerne kan fremrykke vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, så de klares tidligere end planlagt. Det sker som en hjælp til de ofte mindre og lokale håndværksvirksomheder, der er hårdt presset af corona­krisen.

- Lige nu går det faktisk mest på at holde hjulene i gang, fordi vi har rigtig mange håndværkermestre og andet, som kan blive og bliver ramt af det her, og det er også i vores interesse, at de stadigvæk er der i morgen, siger Bo Jørgensen, direktør for Boligselskabet Sjælland, i en pressemeddelelse.

Boligselskabet har i år planlagt bestilling af opgaver for 295 millioner kroner. Der er nu taget kontakt til håndværkerne for at høre, om projekterne kan fremrykkes.

Flere opgaver har været i udbud Forventningen er, at det kan lade sig gøre i cirka en tredjedel af tilfældene. Det kan være udendørsopgaver, der er planlagt til efteråret, men som altså kan laves allerede nu. Det vil give noget ekstra arbejde i en periode, hvor mange andre opgaver risikerer at blive aflyst.

- Mange af opgaverne har allerede været i udbud, så man ved, hvem der skal stå for opgaverne. Nu sender vi en mail til virksomhederne for at høre, om de kan lave det allerede nu i stedet for at vente til september-oktober, fortæller Jonas Bjørn Whitehorn, der er presse- og politisk konsulent i Boligselskabet Sjælland.

Boligselskabet har hovedkontor i Roskilde og derudover nogle områdekontorer, blandt andet i Holbæk.

Jonas Bjørn Whitehorn fortæller, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en liste over de opgaver, der måske bliver taget fat på tidligere end ventet.

Boligselskabet har typisk vedligeholdelses- og renoveringsopgaver for 200-250 millioner kroner. Men i år er beløbet altså 295 millioner kroner, hvilket var fastlagt før coronakrisen.

På grund af krisen har boligselskabet allerede fremrykket fakturabetalinger svarende til cirka 30 millioner kroner.