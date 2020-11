Forslaget til et nyt boligområde på den gamle teglværksgrund nord for Pilevej i Tølløse ser ud til at blive bremset af politikerne.

Boligplan med bump skudt ned: Her er årsagen

Det er et projekt, der i forvejen ikke har kørt den slagne vej, og nu kommer der endnu et større bump på vejen. Det handler om boligprojektet nord for Pilevej i Tølløse. Det er hidtil benævnt som et boligområde ved Peder Vævers Gård, men det er af flere lokale opfattet som misvisende, så der er forslag om at ændre det til Boligområde ved Teglværksgrunden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her