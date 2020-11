Holbæk Kommune har efter en besigtigelse af de fire lejemål i ejendommen på Bygaden 11 A og B i St. Merløse vurderet, at den er i så dårlig stand, at den udgør en sundhedsfare for beboerne.

Boliger vurderes at være sundhedsfarlige

Det står så dårligt til med tilstanden i de fire lejligheder i ejendommen på Bygaden 11 A og B i St. Merløse, at Holbæk Kommune vil forhindre, at der flytter nye lejere ind. Samtidig skal det vurderes nærmere, om tilstanden er så dårlig, at ejendommen skal kondemneres.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her