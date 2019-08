Frem til 2018 blev det tidligere Hotel Kongstrup Møllekro anvendt som udslusningsboliger til flygtninge. Nu er der atter ved at komme liv i planerne om at omdanne ejendommen til permanente boliger og institutionsformål. Foto: Mik

Boliger i møllekro er atter i spil

Holbæk - 30. august 2019 kl. 17:25 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at der har været stille omkring planen i et års tid, ser der nu igen ud til at komme liv i planerne om at omdanne det gamle Hotel Kongstrup Møllekro i Vipperød til boliger og en institution, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

I sommeren 2018 sagde klima- og miljøudvalget i første omgang ja til at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området. Efter at sagen har ligget stille er ansøgeren kommet med en ny ansøgning i juni.

Foreløbig har klima- og miljøudvalget indstillet til økonomiudvalget at sætte gang i planarbejdet. Der lægges op til, at der kan indrettes boliger i de eksisterende bygninger i det gamle hotel, der blev asylcenter og senest, 2015-2018, blev lejet af Holbæk Kommune til udslusningsboliger for flygtninge.

Ifølge forslaget til den nye lokalplan kan der også etableres en institution, der må fylde op til 25 procent af dette område. Desuden åbnes der med den kommende lokalplan for, at der på det nordlige, nu ubebyggede område kan bygges nye rækkehuse eller etageboliger.

Bag ansøgningen om en ny lokalplan for området står Ejendomsadministrationen FRB, Frederiksberg, som på vegne af ejeren, Roskildevej 264 ApS, administrerer ejendommen i Vipperød.

Efter klima- og miljøudvalgets møde i denne uge forklarer formanden John Harpøth (DF), at årsagen til, at sagen har ligget stille i et års tid skyldes ansøgerens manglende interesse.

- Der var utilfredshed hos ansøgeren med den tidligere melding om, at der højst måtte være 25 procent til institutionsformål. Ansøgeren har skrevet rigtig mange gange til os. Ønsket var blandt andet en udvidelse af køkkenet, så der kunne leveres mad til andre steder. Nu er ansøgeren så nok blevet klar over, at det ikke vil lykkes at overbevise os politikere om, at der skal gives lov til det. Det nye forslag er en kopiering af det gamle, siger John Harpøth.

Nordvestnyt har uden held forsøgt at få en kommentar fra ansøgeren, Ejendomsadministrationen FRB. Et opslag i CVR-registret viser, at der i april i år skete et skifte på direktørposten.