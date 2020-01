Fredningen af Maglesøvej 6 siger intet om, hvordan bygningen kan eller skal benyttes, fastslår Fredningsnævnet. Foto: Jørgen Juul

Bolig-tvist har nået sin afslutning

Holbæk - 25. januar 2020 kl. 14:21 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejerne af det lukkede traktørsted på Maglesøvej 6 i Maglesø kan drage et lettelsens suk. Holbæk Kommune har nemlig besluttet at lægge låg på én af de mange tvister, der er mellem de to parter.

Den pågældende sag handler om, hvorvidt det er tilladt at bruge førstesalen i bygningen på Maglesøvej 6 til beboelse, når der ikke længere er erhverv i stueetagen.

Ejerne mener, de er i deres gode ret til bruge at den øverste etage til beboelse, selvom traktørstedet lukkede i 2017. Omvendt mener Holbæk Kommune, det strider mod en fredning fra 1962 og en dispensation fra 2003.

Derfor bad kommunen Fredningsnævnet for Vestsjælland om at træffe en afgørelse i sagen. Og nævnet har netop konkluderet, at det ikke har kompetence til at tage stilling til, om en ændret anvendelse af ejendommen forudsætter en dispensation fra fredningen.

- Vi tager selvfølgelig Fredningsnævnets afgørelse til efterretning. Og vi vil ikke foretage os yderligere i den konkrete sag, siger Mads Young, som er chef for afdelingen Vækst og bæredygtighed i Holbæk Kommune.

Ikke reguleret af fredning I fredningen fra 1962 står der, at området ved Maglesøvej 6 ikke må bebygges, eller eventuelt bebygges yderligere.

Fredning og dispensation I 1962 blev området ved Maglesøvej 6 herunder ejendommen fredet på grund af sin landskabelige skønhed, som har væsentlig betydning for almenheden.

I forbindelse med fredningen blev det slået fast, atområdet ikke må bebygges, evt. yderligere bebygges.

I 2003 gav Jernløse Kommune og Vestsjællands Amt en dispensation fra fredningen.

Både kommunen og amtet lagde i dispensationen vægt på, at der ikke var tale om etablering af en ny selvstændig bolig, men indretning i den eksisterende bebyggelse og i tilknytning til bestående virksomhed, der betjener besøgende i området. I 2003 gav Jernløse Kommune og Vestsjællands Amt dog en dispensation fra fredningen, som gjorde det muligt at opføre en bolig på førstesalen af ejendommen. I dispensationen blev det understreget, at det skulle være en bolig med tilknytning til den bestående virksomhed i stueetagen, der betjente besøgende i området.

Holbæk Kommune er som tilsynsmyndighed forpligtet til at kontrollere, at de vilkår, der er fastsat i fredninger og dispensationer, overholdes. Og det mener kommunen altså ikke er tilfældet her. Samme holdning har Holbæk-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN) i øvrigt.

Men i sin afgørelse skriver Fredningsnævnet for Vestsjælland blandt andet, at »Det fremgår ikke af fredningen, hvordan bygningerne kan eller skal anvendes. Når der i en dispensation fra 2003 er indsat vilkår om bygningens anvendelse, er dette ikke udtryk for, at vilkårene er eller er blevet til en del af fredningsbestemmelserne«.

Nævnet skriver videre: »Da anvendelsen af eksisterende bygninger ikke er reguleret af fredningen, har fredningsnævnet således ikke kompetence til at tage stilling til, om den oplyste ændrede brug af den omhandlende bygning forudsætter en dispensation fra fredningen«.

Nævnets konklusion er identisk med Miljøstyrelsens vurdering.

Lettelse og bekymring Tvisten om boligen er, som nævnt tidligere, en af mange mellem Holbæk Kommune og ejerne af Maglesøvej 6, Line & Nels Hede Rohde.

Hos sidstnævnte er man glad for Fredningsnævnets afgørelse og for kommunens beslutning om, at de nu ikke vil foretage sig yderligere i denne sag.

- Vi er lettede over afgørelsen. For vi var utrolig overraskede og chokerede over, at kommunen ville gå den vej og lave en sag, når Miljøstyrelsen tidligere i 2019 havde udtalt, at fredningen ikke sagde noget om bygninger. Nu ser det heldigvis ud til, at den sag er lukket, siger Line Hede Rohde.

Hun fortæller, at de mange sager med mellem dem og kommunen giver anledning til bekymring i familien.

- Som almindelige borgere ved vi ikke altid, hvordan vi skal forklare os i sagerne, og hvordan de dermed vil ende. Samtidig bekymrer det os, at kommunen bliver ved med at åbne sager, også selvom de bliver underkendt. Det er rigtig foruroligende, fortæller Line Hede Rohde og fortsætter:

- For det er klart, at der er også en grænse for, hvor mange sager vi som almindelig familie selv kan betale. Vi har ikke uanede ressourcer, siger Line Hede Rohde, som stadig håber, at der kan findes en mindelig løsning sammen med kommunen.

