Med den nye afgørelse fra Planklagenævnet kan ejerne af ejendommen nu benytte stueetagen i det gamle traktørsted til bolig, ligesom det samme gælder for de nærmeste udenomsarealer. Midt i billedet går en sti, der er omgivet af et hegn på begge sider, og det er nu den sidste, større sag, der ikke er afgjort i de mange tvister mellem Holbæk Kommune og ejerne af Maglesøvej 6. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Bolig i stedet for traktørsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bolig i stedet for traktørsted

Holbæk - 13. oktober 2021 kl. 12:21 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Da Line og Nels Hede Rohde i 2016 købte ejendommen med udsigt ud over naturområdet og søen i Maglesø havde de ikke forestillet sig, hvilken lang kamp med Holbæk Kommune der ventede dem.

Der har været en længere række af tvister, men nu er der formentlig ved at være en ende på slagsmålene. Det skyldes, at Planklagenævnet, som omtalt i en anden artikel, har afgjort, at ejerne godt må anvende stueetagen og de nærliggende udenomsarealer til deres bolig.

- Nu kan vi begynde at se slutningen på det. Vi er enormt lettede over, at vi ikke skal blive ved med at kæmpe. Nu kan vi slappe af og ikke hele tiden frygte, hvad det næste bliver. Vi har brugt aftener og weekender på at sætte os ind i forholdsvis kompliceret jura, siger Nels Hede Rohde, som har to mindre drenge sammen med sin kone.

Nels Hede Rohde er langt fra imponeret over Holbæk Kommunes ageren i sagen.

- Jeg er dybt rystet over kommunen. Jeg undrer mig over, at kommunen ikke har villet tage imod vores gentagne tilbud om dialog i den her sag. Kommunen kunne have sparet en masse skattekroner, som er gået til deres advokater og specialkonsulenter, og det har samtidig trukket store veksler på vores familie og økonomi, siger Nels Hede Rohde.

Sti-sag er uafklaret Helt slut er føljetonen dog ikke endnu. Ejerne har søgt Holbæk Kommune om tilladelse til at omlægge det stykke af stien, som går fra den store parkeringsplads og hen over forpladsen ved ejendommen. Her er der en udsigt, som kommunen ønsker at bevare for gæsterne i området.

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede i april 2019 kommunes afslag på en omlægning af stien. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at stien har stor betydning for lokalbefolkningens rekreative anvendelse af området.

Ejerne af Maglesøvej 6 anmodede senere nævnet om at genoptage sagen, men det blev afvist. På grund af nye oplysninger blev der dog sendt en ny ansøgning til kommunen, som i juni i år kom med et nyt afslag. Der afventes nu en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I mellemtiden har ejerne også anlagt en civil retssag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet efter afgørelsen i april 2019. Sagen ved Retten i Holbæk er sat på pause, indtil der foreligger en afgørelse fra nævnet i den aktuelle sag. Hvis den skulle falde ud til ejernes fordel, vil retssagen være overflødig.

Hegn får lov at blive stående Samtidig med, at Planklagenævnet har afgjort sagen om anvendelsen af stueetagen i det tidligere traktørsted har nævnet i en anden afgørelse ophævet Holbæk Kommunes påbud om at fjerne et hegn fra forpladsen syd for bygningen.

I oktober 2019 gav kommunen et påbud om at fjerne hegnet, da kommunen vurderede, at hegnet var en privatisering af forpladsen, der hindrede offentlighedens adgang. En ændret anvendelse, der ikke er givet landzonetilladelse til efter planloven, anførte kommunen.

Ifølge påbuddet er der tale om et strømførende hegn, men ifølge Nels Hede Rohde har der aldrig været sat strøm til. Strøm eller ej har dog ikke haft nogen indflydelse på Planklagenævnets underkendelse af påbuddet.

Nævnet finder, at opsætningen af hegnet ikke er en ændret anvendelse, der udløser krav om en landzonetilladelse. Det vurderes, at hegnet med den enkle konstruktion ikke medfører en så væsentlig visuel påvirkning af omgivelserne, at det kan føre til et krav om landzonetilladelse. Derfor er påbuddet ugyldigt og ophæves.

Forslag om andre stier Hegnet har under den verserende sag fortsat stået på stedet. Det er dog fortsat muligt for gående at gå hen over forpladsen i passagen mellem hegnene på hver sin side af en sti.

Netop offentlighedens adgang til fortsat at gå hen over forpladsen, hvorfra der er udsigt over søen, er nu det - formentlig - sidste, større uafgjorte stridspunkt mellem Holbæk Kommune og ejerne af Maglesøvej 6. Som omtalt tidligere i artiklen er sagen under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ejerne har fremsat to forslag til alternative stiføringer, så de undgår gående trafik hen over forpladsen. Det er over fem år siden, den del af uenighederne mellem parterne begyndte. Det ene sti er allerede anlagt af ejerne, nemlig øst om huset. Den anden sti kunne anlægges fra den store parkeringsplads vest for huset og direkte ned til søen. Det ville være i nærheden af den stejle trappe, som ikke alle kan benytte.

Lokalplan er godkendt De to nævnte afgørelser fra Planklagenævnet føjer sig til flere afgørelser, som de seneste par år er gået Holbæk Kommune imod. Det er blandt andet Vejdirektoratets underkendelse i oktober 2019 af den ekspropriation af stien på forpladsen, som et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse havde vedtaget.

Samtidig med de to andre sager har Planklagenævnet også afgjort en klage fra ejerne af Maglesøvej 6 over kommunens vedtagelse i august 2019 af lokalplan nr. 14.12, Besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø. Her giver nævnet ikke medhold i klagen, og det betyder, at lokalplanen fortsat gælder - dog bemærkes det, at den ikke kan håndhæves i forhold til den eksisterende lovlige anvendelse af stueetagen og forpladsen til bolig, jævnfør den særskilte afgørelse.

Lokalplanen omfatter blandt andet ejendommen med det gamle traktørsted, men også søen og stisystemet rundt om. Det giver kommunen mulighed for at gennemføre en plejeplan, som sikrer offentlighedens bedre adgang til naturområdet.

- Møghamrende ærgerligt Det store flertal af politikerne i Holbæk Kommune har undervejs i processen bakket op om arbejdet for at sikre adgangen til området og et serveringssted på area­let. Lokalplanarbejdet med mere er indledt i klima- og miljøudvalget

- To af afgørelserne fra Planklagenævnet underkender Holbæk Kommune, det må vi tage til efterretning. Vi har jo i udvalget og kommunalbestyrelsen bedt vores administration om at gå dybt ind i sagen, og vores jurister har sagt, at der var hjemmel til at gennemføre det, siger formanden for klima- og udvalget, John Harpøth (DF).

Han vil bede om, at udvalget og den samlede kommunalbestyrelse får en forklaring fra administrationen på, hvorfor det er gået galt.

- Det er nogle afgørende ting, der er blevet underkendt. Når vi har været så bombastiske, er det fordi, vi har ment, at vi havde en god sag. Jeg synes, det er møghamrende ærgerligt, at kommunen er blevet underkendt, siger John Harpøth.

Selv om lokalplanen er godkendt af Planklagenævnet er der nogle bemærkninger i afgørelsen, som ifølge John Harpøth måske bør føre til overvejelser, om der skal vedtages et tillæg til lokalplanen.

Ledelsen i Holbæk Kommunes administration har ikke ønsket at kommentere de aktuelle afgørelser fra Planklagenævnet med henvisning til, at afgørelserne behandles for tiden.

relaterede artikler

Bolig-tvist har nået sin afslutning 25. januar 2020 kl. 14:21

Naturområde med skarpe fronter 12. oktober 2019 kl. 09:15

Ulovlig ekspropriation af sti 09. oktober 2019 kl. 11:11