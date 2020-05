Boldbanen lavet af gamle løbesko

Bag etableringen af banen står de lokale aktive i Meget Mere Merløse, som satsede vildt, da styregruppen tog chancen og skrev under på et lån til 450.000 kroner for at komme i gang.

Resultatet er et anlæg med et basketbaner, store og mindre mål til floorball, fodbold, hockey og håndbold, en tribune, som kan bruges til scene, handicapindgange, et underlag der inviterer til afslapning, yoga, stolegymnastik og alle mulige andre former for aktiviteter, aktivitetsvægge med mulighed for at høre musik og meget andet.