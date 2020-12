Baggårdens Bolcher har lavet en julesang, der handler om næstekærlighed og fred i verden. Sangen er skrevet af Hans Christian Dahl (stående).Foto: Palle Mogensen

Bolchedrengene har lavet en julesang

Holbæk - 17. december 2020 kl. 13:59 Af Palle Mogensen

En ny julesang har set dagens lys.

Det er trioen Baggårdens Bolcher, som efter 33 års samspil har lavet deres egen julesang, som nu kan findes på blandt andet Facebook og Youtube.

»Julens ro og fred« hedder sangen, og den er et bud på en julesang, som hylder budskabet om håb, lys og næstekærlighed.

Den musikalske trio består af Sven Foghmar, Ole Ramskov og Hans Christian Dahl.

Så enkel som mulig Det er sidstnævnte, som har stået for musik og tekst til den nye julesang.

- Jeg synes, at der er en tendens til, at de moderne julesange kan være svære at synge med på. Så jeg har forsøgt at lave en sang med så enkel en melodi som mulig, og med en tekst, som hylder julens dyder, fortæller han.

Hans Christian Dahl har tidligere skrevet sange ved forskellige lejligheder, men det er første gang, at han har kastet sig over en julesang.

- Det var ikke sådan, at jeg besluttede, at nu ville jeg sætte mig ned og skrive en julesang. Det var mere den, der kom til mig, fortæller han.

For ham har det været vigtigt, at julesangen handler om de gamle juledyder som næstekærlighed, fred på jorden og samvær med familien.

- Det sidste er noget, som man først mærker, når man ikke kan holde jul sammen. Og det er jo noget, som er aktuelt i denne tid, fortæller han.

Ikke mange spillejobs Baggårdens Bolcher ville gerne have været ude og spille den nye julesang for folk, men på grund af coronaen har der ikke rigtig været nogen mulighed for det.

- Alle de festlige lejligheder, hvor folk hyrer os til at komme og spille, er jo blevet aflyst. Og når man kun må være maksimalt 10 personer sammen ad gangen, hyrer man jo ikke tre musikere til at komme og spille. Men vi håber på, at der engang i foråret igen bliver stablet arrangementer på benene, hvor vi kan være med, fortæller Hans Christian Dahl.

Den nye julesang »Julens ro og fred« kan blandt andet høres på Youtube og Facebook.