Se billedserie Digitaltryk, kopiering og printopgaver klarer Bjarne Schmidt, Jyderup Bogtryk/Offset, hurtigt og nemt. Nu er adressen bare Nyvej 11a, men virksomheden ligger stadig i Jyderup. Foto: Elisa Hauerbach.

Bogtryk på ny adresse

Holbæk - 06. juli 2020 kl. 06:03 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden længe siden, at Bjarne Schmidt flyttede sin virksomhed, Jyderup Bogtryk/Offset fra Lyngvej 19 og til Nyvej 11a i Jyderup.

- Jeg flyttede faktisk i nye lokaler sidste år, men har været helbredsmæssigt udfordret, så det er først for nylig at alle maskinerne er kommet ordentligt på plads, fortæller bogtrykkeren, der har været »fast inventar« i Jyderup siden 1985.

Virksomheden har eksisteret siden 1922 og man har sat en ære i at følge med udviklingen i alle årene, så Jyderup Bogtryk/Offset stadig i dag er en god samarbejdpartner, når man skal have udført grafisk eller trykmæssigt arbejde.

- Det umulige laver vi med det samme, kun mirakler har vi længere leveringstid på. Vi er med i den digitale verden, og vi fremstår som et full-servicetrykkeri med alle funktioner lige fra lay-out, design og gode ideer til tryk eller web i alle farver og formater, fortæller Bjarne Schmidt, der selv er udlært håndsætter. I dag er han alene i virksomheden, men igennem tiden har han haft adskillige medarbejdere ansat - det var dengang de store, manuelle maskiner var i brug.

- Det er en svær branche, for de små virksomheder bliver udkonkurreret eller opkøbt af de større. Og med alle de nye muligheder, som nu er for at designe logo med videre på internettet, så kan man selv lave brevpapiret - klar til udprint. Det er en løsning som mange vælger, men den er dyr - for toner koster mange penge på den lange bane. Det kan faktisk stadigvæk betale sig at få sit brevpapir trykt, men det er der ikke ret mange, som ved, fortæller bogtrykkeren.

I de nye lokaler tilbyder Bjarne Schmidt at hjælpe med grafisk design og formgivning på alle områder.

- Det vil ofte være en fordel at tage mig med på råd allerede i planlægningsfasen af en opgave. Mit kendskab til papir, farver og formater gør, at jeg kan skabe de rigtige produkter til kunderne og guide dem sikkert udenom de mange ting, man kan gå fejl af indenfor det grafiske område, forklarer han, da avisen besøger ham på Nyvej. Han tilbyder at hjælpe kunderne med design, offset, bogtryk, udstansning, tryksager i alle farver og formater, og alt i reklame og bureauarbejde. Det, Bjarne Schmidt ikke selv har maskinerne til, får han lavet hos de faste samarbejdspartnere, han har haft i mange år.

- Det er vigtigt for mig at kvaliteten og servicen er i top, samt at ordren bliver leveret til tiden. Sådan har det altid været og det bliver det ved med at være. På trods af besværlighederne for branchen, er jeg stadig glad for mit fag og min nuværende udgave af bogtrykkervirksomheden. Jeg kan klart mærke at lokalsamfundet stadig er godt til at stå sammen og bruge de lokale forretninger og erhvervsvirksomheder, ikke mindst min egen, slutter Bjarne Schmidt.